Несмотря на то, что противник выпустил по Украине меньше ракет, чем обычно, воздушная тревога продолжалась около 4 часов. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что эта ночная атака особо не отличалась от предыдущих, пишет 24 Канал.

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Как Россия атаковала Украину 9 июня

"На самом деле особо ничего не меняется. Если проследить наши сообщения во время таких вражеских атак, налетов, – в конце концов, так всегда и продолжается (воздушная тревога – 24 Канал)", – сказал он.

По словам Игната, с 23 часов россияне атакуют дронами-камикадзе, после чего запускают крылатые ракеты. "Потом могут еще что-то придумать к утру, как это было с баллистикой", – добавил он.

Во время ночной атаки 9 июня ракеты российских оккупантов, как сказал Игнат, фактически летали кругами.

На этот раз направили дроны-камикадзе, разведывательные БПЛА, чтобы отслеживать воздушную обстановку, и ракеты, летающие фактически кругами. Они запрограммированы, чтобы наматывать круги вокруг городов,

– сообщил спикер.

Какова цель таких пусков ракет и беспилотников

По словам Юрия Игната, главная цель оккупантов, запуская ракеты, которые наматывают круги – рассредоточить внимание ПВО и найти слабые места противовоздушной обороны.

Для этого россияне, как сообщил спикер, всегда используют "Шахеды". Враг пытается истощить боекомплект украинской ПВО. Также "Шахедами" оккупанты пытаются прощупывать слабые места ПВО.

Кроме того, противник специально хочет ввести в заблуждение ПВО Украины, когда запускает ракеты в одном направлении, а затем они меняют направление и, в конце концов, возвращаются откуда летели.

Фактически, как констатировал Игнат, ракеты наматывают круги и по маршруту следования, где это возможно, силы ПВО уничтожают воздушные цели.

Спикер Воздушных сил обратил внимание, что Россия на этот раз атаковала Украину ракетами Х-101 и Х-55. Обычно противник вместе с Х-101 использует ракету Х-555.

По его словам, ракета Х-55 играет роль ложной цели, чтобы украинская ПВО по ней отработала. Игнат предположил, что таким образом Россия пытается сэкономить запас высокоточного дальнобойного оружия и заставить Украину потратить свои запасы зенитных управляемых ракет.

Ночная атака оккупантов: что известно