Попри те, що противник випустив по Україні менше ракет, аніж зазвичай, повітряна тривога тривала близько 4 годин. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ця нічна атака особливо не відрізнялася від попередніх, пише 24 Канал.

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Як Росія атакувала Україну 9 червня

"Насправді особливо нічого не змінюється. Якщо простежити наші повідомлення під час таких ворожих атак, нальотів, – зрештою так завжди і триває (повітряна тривога – 24 Канал)", – сказав він.

За словами Ігната, з 23 години росіяни атакують дронами-камікадзе, після чого запускають крилаті ракети. "Потім можуть ще щось придумати на ранок, як це було з балістикою", – додав він.

Під час нічної атаки 9 червня ракети російських окупантів, як сказав Ігнат, фактично літали кругами.

Цього разу направили дрони-камікадзе, розвідувальні БпЛА, щоб відстежувати повітряну обстановку, і ракети, які літали фактично кругами. Вони запрограмовані, щоб намотувати круги довкола міст,

– повідомив речник.

Яка мета таких пусків ракет і безпілотників

За словами Юрія Ігната, головна мета окупантів, запускаючи ракети, які намотують круги, – розосередити увагу ППО та знайти слабкі місця протиповітряної оборони.

Для цього росіяни, як повідомив речник, завжди використовують "Шахеди". Ворог намагається виснажити боєкомплект української ППО. Також "Шахедами" окупанти намагаються промацувати слабкі місця ППО.

Крім того, противник спеціально хоче ввести в оману ППО України, коли запускає ракети в одному напрямку, а потім вони змінюють напрямок і зрештою повертаються, звідки летіли.

Фактично, як констатував Ігнат, ракети намотують круги і по маршруту слідування, де це можливо, сили ППО знищують повітряні цілі.

Речник Повітряних Сил звернув увагу, що Росія цього разу атакувала Україну ракетами Х-101 та Х-55. Зазвичай противник разом з Х-101 використовує ракету Х-555.

За його словами, ракета Х-55 відіграє роль хибної цілі, щоб українська ППО по ній відпрацювала. Ігнат припустив, що в такий спосіб Росія намагається заощадити свій запас високоточної далекобійної зброї та змусити Україну витратити свої запаси зенітних керованих ракет.

Нічна атака окупантів: що відомо