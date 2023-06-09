Близько 1:45 по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу. Після цього почали з'являтися повідомлення про роботу ППО в регіонах України. 24 Канал зібрав усі деталі про нічну атаку росіян.

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Росія атакувала Житомирщину: є руйнування

Унаслідок нічної ракетної атаки ворога сталося попадання в житловий масив приватного сектора в Житомирській області. Мовиться про Звягельську громаду.

Як повідомив міський голова Микола Боровець, за попередньою інформацією шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено.

На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога.

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що у небі над Житомирською областю, за попередніми даними, сили ППО збили одну російську ракету.

У місті Звягель сталося падіння уламків. Віталій Бунечко заявив, що внаслідок падіння уламків зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків.

Окупанти спрямували "Шахеди" на Харківщину

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу "Шахед" по об'єктах інфраструктури Богодухівського району.

Унаслідок атаки сталися пожежі. Також поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.

Скільки повітряних цілей вдалося знищити

Під час нічної масованої атаки сили ППО знищили 10 ударних дронів, 4 крилаті ракети та 4 розвідувальні безпілотники. Як розповіли у Повітряних Силах ЗСУ, атака росіян відбувалася у проміжку між 22:00 та 4:00.

Окупанти завдали удару по Україні "Шахедами" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101 та Х-55 по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури.

Пуски "Шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь" у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", Supercam.

Де знищили повітряні цілі

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, посилаючи на ОК "Південь", повідомив, що близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інфофрмує, що вночі оборонці з ПвК "Схід" збили безпілотник та дві крилаті ракети.

Уламки впали у Новомосковському районі та пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід. На щастя, люди не постраждали.