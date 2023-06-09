Цієї ночі російські загарбники запустили кілька крилатих ракет зі стратегічної авіації, а також використали іранські дрони-камікадзе. Крім того, підіймали у небо розвідувальні БпЛА, щоб корегувати вогонь.

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Що відомо про атаку 9 червня

За даними Повітряних сил, з 22:00 8 червня по 04:00 9 червня окупанти здійснили змішану атаку по Україні. Цілями ворога були як військові об'єкти, так і об'єкти критичної інфраструктури.

"Шахеди" росіяни запускали з південного напрямку, а крилаті ракети – з Каспійського моря. Що стосується останніх, то їх випускали чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Упродовж атаки окупанти випустили до 16 ударних дронів і 6 крилатих ракет.

Результати роботи ППО

Силами та засобами ППО Повітряних сил у зонах відповідальності командувань "Схід", "Захід" і "Південь" у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони, вдалося знищити:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

10 ударних дронів "Шахед";

4 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

Нагадали у Повітряних силах також, що близько 20:00 8 червня окупанти атакували з Чорного моря двома ракетами "Калібр". Вони поцілили по одному з цивільних об'єктів на Черкащині.

Уночі росіяни атакували Житомирщину

За наявною інформацією, ворог атакував житловий масив приватного сектора Звягельської громади. Про це повідомили у міській раді.

Міський голова Звягеля Микола Боровець повідомив, що попередньо:

шість будинків зруйновано;

десятки – пошкоджено.

На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога,

– пояснив мер.

За словами глави міської ради, на місці працює керівництво громади, а також екстрені служби. Він зауважив, що інформацію уточнюватимуть. Крім того, попрохав місцевих мешканців не ігнорувати тривоги.