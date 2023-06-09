За даними місцевої влади, у людей зруйновані будинки. Влада попередила, що інформація буде уточнюватися.

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Росія атакувала Житомирщину

Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади,

– заявили в міській раді.

Міський голова міста Звягеля Микола Боровець розповів, що за попередньою інформацією:

шість будинків зруйновано;

десятки – пошкоджено.

На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога,

– пояснив мер.

За його словами, на місці працює керівництво громади та екстрені служби. Тому інформацію ще будуть уточнювати.

Микола Боровець попросив жителів громади не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Росія тероризувала Україну в ніч проти 9 червня

Російські загарбники знову цинічно атакували Україну в ніч проти 9 червня. Тривогу у всіх областях оголосили тільки орієнтовно о 1 ночі. Згодом у телеграм-каналах почали писати про вибухи.

У Житомирській області про вибухи повідомили орієнтовно о 3:46 9 червня. Людей закликали бути обережними та перебувати в укриттях.

Відбій повітряної тривоги на Житомирщині та в інших українських областях оголосили тільки орієнтовно після 4:20 9 червня.

Зверніть увагу! Після підриву Каховської гідроелектростанції Україна почала евакуацію людей з Правобережної Херсонщини.

Ворог не зважає ні на що – він спеціально атакує затоплені райони Херсона та області під час евакуації місцевих мешканців. На жаль, внаслідок російських обстрілів протягом 8 червня є дев'ятеро поранених у Херсоні, також є поранені та загибла у Херсонській області.