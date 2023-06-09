Тривогу оголосили спочатку у східних регіонах. Згодом вона поширилася й на інші області, зокрема – Київ, повідомляє 24 Канал.
Важливо Два прильоти на Уманщині: ворог вдарив по промисловому об'єкту та автомийці
У ніч проти 9 червня в частині України оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про запуск дронів-камікадзе типу "Шахед".
Тривогу оголосили спочатку у східних регіонах. Згодом вона поширилася й на інші області, зокрема – Київ, повідомляє 24 Канал.
Важливо Два прильоти на Уманщині: ворог вдарив по промисловому об'єкту та автомийці