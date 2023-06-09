Тревогу объявили сначала в восточных регионах. Впоследствии она распространилась и на другие области, в том числе Киев. 24 Канал.

Важно Два прилета на Уманщине: враг ударил по промышленному объекту и автомойке

00:57 Также известно, что враг 8 июня поднял борта стратегической авиации Ту-95. Предварительно сообщают о пусках ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления.

00:55 Мониторинговые группы сообщают о пуске дронов-камикадзе "Шахед".

00:44 Тревога объявлена в Киеве и области. Призываем вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

00:24 "Покраснела" Полтавская область.

00:09 Воздушная тревога была объявлена в Черниговской области.

00:00 Угроза существует и Харьковской области.

23:55 Тревога распространилась на Днепропетровскую область.

23:34 В Украине в третий раз за вечер объявили воздушную тревогу. "Покраснели" Запорожская и Донецкая области.