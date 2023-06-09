Тревогу объявили сначала в восточных регионах. Впоследствии она распространилась и на другие области, в том числе Киев. 24 Канал.
Важно Два прилета на Уманщине: враг ударил по промышленному объекту и автомойке
В ночь на 9 июня в части Украины объявили воздушную тревогу. Сообщают о запуске дронов-камикадзе типа "Шахед".
Тревогу объявили сначала в восточных регионах. Впоследствии она распространилась и на другие области, в том числе Киев. 24 Канал.
Важно Два прилета на Уманщине: враг ударил по промышленному объекту и автомойке