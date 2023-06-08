Во время воздушной тревоги СМИ сообщали, что в Умани слышны звуки взрывов. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил попадание в Уманском районе.
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Оккупанты попали в 2 объекта в Уманском районе
Глава ОВА сообщил, что враг попал в промышленный объект и в автомойку. В результате попадания автомойка вспыхнула, к сожалению, есть пострадавшие.
Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар,
– написал Табурец.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пожары, возникшие на местах обстрелов, ликвидированы. От службы было привлечено 6 единиц техники и 26 спасателей.
Также спасатели опубликовали видео, на котором видны последствия вражеской атаки по автомойке. Российская пропаганда традиционно заявляет о попадании в важные стратегические объекты. Да, автомойка – очень важный объект.
Последствия удара по автомойке: смотрите видео
Что известно о пострадавших
Игорь Табурец рассказал, что в результате атаки пострадали 8 человек. 2 раненых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают все службы.
Это уже не первая циничная атака россиян на Умань. Напомним, в конце апреля 2023 года российская ракета попала в многоэтажное здание в городе.
Не забудем: несколько человек погибли в результате попадания в многоэтажку в Умани
- Утром 28 апреля Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины. В ходе атаки одна из ракет в 4:30 утра попала в многоэтажный жилой дом в Умани на улице Комарова.
- В результате попадания был разрушен целый подъезд многоэтажного жилого дома. Из 46 квартир было уничтожено 27.
- Поисково-спасательную операцию завершили 29 апреля. К сожалению, в результате удара погибли 23 человека, среди которых 6 детей. Еще 2 женщины числятся пропавшими без вести.
- К слову, той же ночью оккупанты попали не только в жилой дом на улице Комарова, но и в складские здания. В общей сложности тогда было повреждено около 10 многоквартирных домов в городе