Этой ночью российские захватчики запустили несколько крылатых ракет из стратегической авиации, а также использовали иранские дроны-камикадзе. Кроме того, поднимали в небо разведывательные БПЛА, чтобы корректировать огонь.

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Что известно об атаке 9 июня

По данным Воздушных сил, с 22:00 8 июня по 04:00 9 июня оккупанты совершили смешанную атаку по Украине. Целями врага были как военные объекты, так и объекты критической инфраструктуры.

"Шахеды" россияне запускали с южного направления, а крылатые ракеты – из Каспийского моря. Что касается последних, то их выпускали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

За атаку оккупанты выпустили до 16 ударных дронов и 6 крылатых ракет.

Результаты работы ПВО

Силами и средствами ПВО Воздушных сил в зонах ответственности командований "Восток", "Запад" и "Юг" во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, удалось уничтожить:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

10 ударных дронов "Шахед";

4 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Напомнили в Воздушных силах также, что около 20:00 8 июня оккупанты атаковали с Черного моря двумя ракетами "Калибр". Они попали по одному из гражданских объектов в Черкасской области.

Ночью россияне атаковали Житомирщину

По имеющейся информации, враг атаковал жилой массив частного сектора Звягельской общины. Об этом сообщили в городском совете.

Городской голова Звягеля Николай Боровец сообщил, что предварительно:

шесть домов разрушены;

десятки – повреждены.

К сожалению, один человек погиб, также есть раненые, которым предоставляется вся необходимая помощь,

– объяснил мэр.

По словам главы городского совета, на месте работает руководство общества, а также экстренные службы. Он отметил, что информацию будут уточнять. Кроме того, попросил местных жителей не игнорировать тревогу.