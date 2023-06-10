Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Х-55 це радянська ракета, а її російська модернізація називається Х-555.

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Це вже друге застосування такої ракети

Якщо говорити про радянську розробку, то це вже друге застосування такої ракети. Перше було в січні цього року з імітацією ядерної бойової частини. Під час обстрілу 9 червня застосовувалась ракета з фугасною бойовою частиною, вагою понад 400 кілограмів.

Цей факт може свідчити, що ракети Х-555 закінчуються і, щоб продовжувати обстріли росіяни використовуватимуть радянські запаси Х-55,

– вважає Жданов.

Олег Жданов про використання Росією радянських ракет: дивитись відео

Будь-яка російська ракета може нести ядерний боєзаряд

Військовий експерт додав, що будь-яка ракета на стадії розробки проєктується з можливістю розміщення ядерного заряду. Осколково-фугасний заряд є лише другорядним для озброєння ракет.

"Є певний ризик, що будь-яка ракета може нести ядерний заряд. Для цього і існують спецслужби та розвідки, щоб відстежувати переміщення ядерних зарядів та не допустити їх раптового застосування", – зазначив Жданов.

Що відомо про останні російські ракетні обстріли