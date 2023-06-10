Россия будет регулярно обстреливать Украину до завершения этой войны. Об этом в интервью 24 Канала заявил военный эксперт и аналитик Петр Черник.

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Сколько оккупанты могут производить ракет

По словам Петра Черника, россияне могут производить от 40 до 60 ракет Х-101 и 3М14 "Калибр" дальнего радиуса действия (от 2,5 до 5 тысяч километров).

Кроме этого, в России поставили на конвейер ракеты ближне-среднего радиуса: Х-31, которая может поражать цели до 110 километров, а также Х-59, которая может наносить поражения до 290 километров.

Однако в России быстро изнашиваются ракетоносители, которые эти ракеты могут выпускать.

Здесь есть один очень серьезный нюанс в части ракет воздушного базирования. Х-101 и Х-55 или Х-555 наиболее часто применяются. Это ее сочетание с ракетоносителем. Вот здесь у россиян начались проблемы, и они будут нарастать с каждым днем. Почему? Самый юный Ту-95МС – 1994 года производства. Каждый час пребывания в воздухе изнашивает все его узлы и агрегаты. И придет точка, что они будут изношены до нуля,

– считает Черник.

В России изнашиваются ракетоносцы: поможет ли это Украине

Военный убежден, что производить новые самолеты Ту россияне не смогут, разве что изредка Ту-160.

Производить такую технику они не могут и не смогут. Максимум – это в единичных вариантах Ту-160, которых совокупно 13 единиц. Но они ужасно проблемны в части обслуживания двигателей. Ракетоноситель Ту-22М3, несущий самую тяжелую и серьезную ракету Х-22, которая также двигается к завершению, и их они строить не смогут, самый молодой также в 1993 году,

– сказал он.

Однако он заметил, что ракетная угроза остается и ее следует понимать. Он отметил, что некоторый ракетный потенциал у врага сохраняется и отменить его, к сожалению, нельзя. И хотя ударная философия применения ракетоносцев будет двигаться к упадку, к сожалению, это не будет так быстро, как хотелось бы.

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