Росія регулярно обстрілюватиме Україну до завершення цієї війни. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив військовий експерт та аналітик Петро Черник.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101, якими Росія знову обстріляла Україну
Скільки окупанти можуть виробляти ракет
За словами Петра Черника, наразі росіяни можуть виробляти від 40 до 60 ракет Х-101 та 3М14 "Калібр" дальнього радіусу дії (від 2,5 до 5 тисяч кілометрів).
Крім цього, у Росії поставили на конвеєр ракети ближньо-середнього радіусу: Х-31, яка може вражати цілі до 110 кілометрів, а також Х-59, яка може завдавати уражень до 290 кілометрів.
Проте у Росії швидко зношуються ракетоносії, які можуть ці ракети випускати.
Але тут є один дуже серйозний нюанс у частині ракет повітряного базування. Х-101 й Х-55 чи Х-555 найчастіше застосовуються. Це її поєднання з ракетоносієм. Ось тут у росіян почалися проблеми й вони будуть наростати з кожним днем. Чому? Наймолодший Ту-95МС – 1994 року виробництва. Кожна година перебування в повітрі зношує всі його вузли й агрегати. І прийде точка, що вони будуть зношені до нуля,
– вважає Черник.
У Росії зношуються ракетоносці: чи допоможе це Україні
Військовий переконаний, що виробляти нові літаки Ту росіяни не зможуть, хіба що зрідка Ту-160.
Виробляти таку техніку вони не можуть і не зможуть. Максимум – це в одиничних варіантах Ту-160, яких сукупно є 13 одиниць. Але вони страшенно проблемні в частині обслуговування двигунів. Ракетоносій Ту-22М3, котрий несе найважчу й найсерйознішу ракету Х-22, яка також рухається до завершення, і їх вони будувати не зможуть, наймолодший також 1993 року,
– сказав він.
Проте він зауважив, що ракетна загроза залишається і її потрібно розуміти. Він зауважив, що деякий ракетний потенціал у ворога зберігається й скасувати його, на жаль, не можна. І хоч ударна філософія застосування ракетоносців буде рухатися до занепаду, на жаль, це не буде так швидко, як би хотілося.
Росія знову обстріляла Україну ракетами та дронами
- У ніч на 10 червня російські загарбники завдали удару по одному з оперативних аеродромів у Полтавській області ракетами "Іскандер". Окрім того, окупанти атакували Одеську та Харківську область "Шахедами" та ракетами наземного базування.
- На жаль, внаслідок атаки загинули троє людей. Серед жертв – жінка з Бахмута, яка переїхала до Одеси, щоб врятуватися від війни.