Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует 24 Канал.

Подробно Враг ударил дронами и ракетами по ряду областей: в Одессе и Харьковщине – жертвы, разрушения

Одна из женщин, погибшая во время атаки, якобы переехала в Одессу из разрушенного Бахмута. К сожалению, война догнала ее здесь,

– сообщил Сергей Братчук.

Обломки сбитого дрона упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения. Среди них – двое детей и беременная женщина.

Что известно об атаке на Одесщину этой ночью

Над Одесщиной силы Противовоздушной обороны сбили 8 "Шахедов и две ракеты, третья ракета попала в рекреационную зону. Братчук отметил, что это "любимая зона" оккупантов. Они часто бьют именно по Черноморскому побережью региона.

Взрывной волной было повреждено несколько жилых домов в Белгород-Днестровском районе. Травмирование получили 10 человек, у них разной степени поражения.

Кроме жилых домов во время атаки на Одессу, пострадали 2 школы и 3 детсада.