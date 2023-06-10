Силы противовоздушной обороны уничтожили 2 крылатые ракеты и 20 ударных дронов Shahed-136/131. О последствиях обстрела, количестве пострадавших и жертв, а также масштабах разрушений – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Оккупанты атаковали Харьковщину дронами: есть жертва и ранены

Справка. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустили в эту ночь 8 ракет наземного базирования разных типов по Северному и Южному направлениям. Кроме того, вражеские войска выпустили 35 дронов из района Восточного побережья Азовского моря.

Обломки дронов упали на дом в Одессе : трое погибших

Над Одесщиной силы Противовоздушной обороны сбили 8 Шахедов и две ракеты. Некоторые обломки упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения. Среди них - двое детей и беременная женщина.

Также Россия атаковала Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, пострадали 10 человек.

В области были сбиты две ракеты, еще одна ударила по побережью.

Последствия атаки на Одессу / Фото ОК "Юг"

К теме "Все выбило насквозь, я выскочила и кричу "Иисус, Иисус", – очевидца об атаке на Одессу

Враг ночью ударил по аэродрому "Миргород"

Оккупанты атаковали и Полтавщину, есть попадания по военному аэродрому "Миргород". Враг использовал баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также ударные дроны иранского производства.

По данным Полтавской ОВА, есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники.

В результате атаки на аэродроме возник пожар, который уже локализовали. Соответствующие службы проводят мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.

Кроме того, в результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Харьковская область – есть погибший

Россияне ударили по Богодуховскому и Купянскому районам Харьковской области, использовав 10 беспилотников. Погибший 29-летний мужчина также получил ранение 39-летний мужчина.

"Калибром" враг ударил по деревне Котляры, пострадавших нет.

Днепропетровская и Николаевская области без попаданий

На Днепропетровщине и Николаевской области ночью работала ПВО. К счастью, попаданий не было. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что над регионом сбили два дрона-камикадзе.