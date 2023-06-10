Жители пострадавших в результате атаки квартир рассказали о после падения обломков. Люди не понимают, за что враг каждую ночь обстреливает украинские города и почему россияне убили и продолжают убивать стольких людей.

Внимание Ночная атака России на Одессу: военные показали ужасные последствия вражеского обстрела

Я услышала звук и поняла, что я из этой кровати не успею даже выскочить в коридор. Оно как гаагнуло и выбило все насквозь. Все выбило. Я выскочила в коридор и стою кричу: "Иисус, Иисус". Что я могла еще кричать, когда везде крики такие,

– рассказывает Наталья, жительница дома, куда попали обломки сбитого дрона.

Женщина рассказала, что от обломков стекла ее спасли занавески на балконе.

Наталья была дома на момент атаки: видео

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