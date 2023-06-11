Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – заявил, что Россия использует "Шахеды" ночью, чтобы истощить украинскую ПВО. Защитники украинского неба не могут достать в ночное время дрон-камикадзе средствами ПВО сухопутных войск или мобильными огневыми группами.
Обратите внимание На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атаковала Миргород
Иранские дроны – это головная боль. Их все равно тяжело сбивать. Когда их летит много, они используют разные маршруты, прижимаются низко к земле, их трудно достать самолетом. Ибо скорость самого дрона – 150 километров в час, а истребитель летит со скоростью минимум 400 километров в час,
– говорится в сообщении.
Чтобы сбить дрон-камикадзе, нужно потратить зенитные ракеты. Оккупанты хотят увидеть, где стоят украинские комплексы, и сделать корректировку при ракетном ударе.
Воздушные силы – цель номер номер
- Игнат подчеркнул, что Воздушные силы – цель номер один для окупантов. Еще 24 февраля 2022 года оккупанты пытались избивать по военным аэродромам, авиации, зенитно-ракетным и радиотехническим войскам.
- Враг хотел лишить Украину средств для отражения воздушного нападения.
- В то же время, защитники украинского неба сохранили свой потенциал.