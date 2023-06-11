Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – заявив, що Росія використовує "Шахеди" вночі, аби виснажити українську ППО. Захисники українського неба не можуть дістати у нічний час дрон-камікадзе засобами ППО сухопутних військ або мобільними вогневими групами.
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Іранські дрони – це головний біль. Їх все одно важко збивати. Коли їх летить багато, вони використовують різні маршрути, притискаються низько до землі, їх важко дістати літаком. Бо швидкість самого дрона – 150 кілометрів за годину, а винищувач летить зі швидкістю мінімум 400 кілометрів за годину,
– мовиться у повідомленні.
Щоб збити дрон-камікадзе, потрібно витратити зенітні ракети. Окупанти хочуть побачити, де стоять українські комплекси, та зробити коригування при ракетному ударі.
Повітряні сили – ціль номер номер
- Ігнат наголосив, що Повітряні сили – ціль номер один для окупантів. Ще 24 лютого 2022 року окупанти намагалися бити по військових аеродромах, авіації, зенітно-ракетних та радіотехнічних військ.
- Ворог хотів позбавити Україну засобів для відбиття повітряного нападу.
- Водночас захисники українського неба зберегли свій потенціал.