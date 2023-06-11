Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – заявив, що захисники українського неба стали ціллю номер один для ворога. Ворог намагався уразити військові аеродроми, авіація, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська.

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Вони хотіли нас засліпити, позбавити засобів для відбиття повітряного нападу. Якби вони завоювали небо, мабуть, ми б не мали сьогодні вже держави. Тому що небо – це ключ до успіху в наземних операціях. Якби ми програли небо, ми мали б уже Маріуполь чи Бахмут по всій країні,

– мовиться у повідомленні.

Однак захисникам українського неба вдалося зберегти свій потенціал. Вже за місяць-півтора вдалося вигнати авіацію окупантів з підконтрольної Україні території.

Водночас вже з осені 2022 року Росія почала активно застосовувати ракети.

Що Ігнат думає про відкриття аеропорту "Львів"

Останнім часом почалося обговорення відкриття міжнародного аеропорту "Львів". Ігнат вважає, що якщо це відбудеться, аеропорт може стати головною ціллю для країни-терористки. Наразі систем ППО бракує, аби гарантувати безпеку міжнародного аеропорту "Львів".