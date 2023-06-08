Юрій Ігнат зауважив, що не коментує імовірне рішення уряду щодо відкриття львівського аеропорту. Окрім того, він не уявляє, як летовище могло би безпечно функціонувати в умовах повномасштабної війни. Про це він розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Небезпека російських обстрілів зберігається

Юрій Ігнат переконаний, що якщо росіяни знатимуть про роботу аеропорту в Україні, вони вбачатимуть у ньому ціль та обстрілюватимуть. Саме тому він переконаний, що відкриття аеропортів під час війни – небезпечне, адже в Україні не вистачає систем протиповітряної оборони навіть для захисту усіх аеродромів.

Питання аеродромів – воно важливе. Зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення, зокрема з нашими партнерами. Але їх потрібно чимось захищати. Зрозуміло, системи Patriot, щоб захистити від балістики, системи IRIS-T, які ми сьогодні отримуємо від партнерів – вони не є в достатній кількості в державі,

– повідомив Ігнат.

Юрій Ігнат заявив, що після перемоги України у війні і військові, і цивільні аеродроми стануть "аеродромами спільного використання".

"Обов'язково це буде, треба лише перемогти", – зазначив він.

Довідка. Про імовірність відкриття львівського аеропорту першим сказав Максим Козицький. Згодом Дмитро Кулеба заявив, що можливу роботу аеропорту можна буде обговорювати лише після передачі союзниками винищувачів F-16.

Як Україна використовує аеродроми

Також речник Повітряних сил зауважив, що Україна використовує усі наявні аеродроми, але тільки у воєнних цілях, зокрема для атак ворога.

Зрозуміло, є десятки аеродромів, де зараз зосереджена наша військова авіація, яка щодня б'є окупанта, і сьогодні зокрема, і вчора було завдало ударів,

– розповів Ігнат.

Він також зауважив, що і Росія часто обстрілює українські військові аеродроми – зокрема у Кропивницькому та Старокостянтинові.

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