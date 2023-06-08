Юрий Игнат отметил, что не комментирует вероятное решение правительства по открытию львовского аэропорта. Кроме того, он не представляет, как аэродром мог бы безопасно функционировать в условиях полномасштабной войны. Об этом он рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Опасность российских обстрелов сохраняется

Юрий Игнат убежден, что если россияне будут знать о работе аэропорта в Украине, они увидят в нем цель и будут обстреливать. Именно поэтому он убежден, что открытие аэропортов во время войны опасно, ведь в Украине не хватает систем противовоздушной обороны даже для защиты всех аэродромов.

Вопрос аэродромов – он важен. Понятно, что хочется иметь воздушное сообщение, в том числе с нашими партнерами. Но их нужно чем-то защищать. Разумеется, системы Patriot, чтобы защитить от баллистики, системы IRIS-T, которые мы сегодня получаем от партнеров – они не в достаточном количестве в государстве,

– сообщил Игнат.

Юрий Игнат заявил, что после победы Украины в войне и военные, и гражданские аэродромы станут "аэродромами совместного использования".

"Обязательно это будет, нужно только победить", – отметил он.

Справка. Об вероятности открытия львовского аэропорта первым сказал Максим Козицкий. Затем Дмитрий Кулеба заявил, что возможную работу аэропорта можно будет обсуждать только после передачи союзниками истребителей F-16.

Как Украина использует аэродромы

Также представитель Воздушных сил отметил, что Украина использует все имеющиеся аэродромы, но только в военных целях, в частности для атак по врагу.

Разумеется, есть десятки аэродромов, где сейчас сосредоточена наша военная авиация, которая ежедневно бьет оккупанта, и сегодня в частности, и вчера было нанесено удары,

– рассказал Игнат.

Он также отметил, что и Россия часто обстреливает украинские военные аэродромы – в частности, в Кропивницком и Староконстантинове.

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