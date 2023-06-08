Россияне обстреляли прибрежные территории и центральную часть города после 14:00. Следователи уточняют данные об обстреле, пишет 24 Канал.

Внимание Украина и ООН договорились об эвакуации из оккупированного Левобережья: Россия должна дать доступ

Ориентировочно в 16:37 8 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что количество раненых увеличилось до девяти человек. Среди них:

двое работников ГСЧС;

полицейский;

врач и волонтер из Германии.

Следует отметить, что по состоянию на 15:56 8 июня в Министерстве внутренних дел сообщили о восьми раненых.

Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь,

– заявили в МВД.

В то же время в Офисе Генпрокурора сообщали о жертве в результате обстрела, отмечая, что данные уточняются.

"По данным следствия, 8 июня российские военные обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе. Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погибло гражданское лицо", — отмечали в Генпрокуратуре.

Кроме того, сообщали о трех раненых в Херсоне. А в одном из сел из-за обстрелов травмированы 4 местных жителя.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Обратите внимание! При процессуальном руководстве Херсонской и Алешковской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (части 1, 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона сообщил, что первый минометный обстрел начался в 14:00, через 20 минут, вероятно, были удары с "Града".

По его словам, оккупанты били сознательно по тем местам в Корабельном районе, где собираются люди для эвакуации.

"Были прицельно. Они понимали, что стреляют по гражданским. Знали, что стреляют по людям, пытающимся эвакуироваться", – отметил Самойленко.

Что происходит в Херсонской области: