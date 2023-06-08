В Херсонские ОГА отметили, что обстрелы подверглись центральным и прибрежным районам города. Предварительно, по данным местных телеграм-каналов, есть погибшие среди цивильных.
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Россияне цинично ударили по Херсону
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что российская армия около 14 часов обстреляла Херсон. Чем именно нанесли удар оккупанты по украинскому городу – пока неизвестно.
Кроме этого, находящиеся на месте происшествия журналисты "Грата" сообщают, что в настоящее время эвакуация в прибрежных и центральных районах города приостановлена. Они также сообщают, что очевидцы слышат крики местных жителей, однако проверить информацию пока не могут.
В медиа отметили, что гражданские пытаются укрыться в укрытии, чтобы не попасть под обстрел. К тому же в "Гратах" отметили, что их журналисты также попали под обстрел.
Впоследствии глава Херсонской городской военной администрации Роман Морочко рассказал, что прилеты были по Корабельному району, а также по некоторым старостатам города. По его предварительной информации, среди людей есть один пострадавший.
Тем не менее он отметил, что вода в Херсоне уже несколько часов остается на стабильном уровне.
Далее в МВД заявили, что по состоянию на 15 часов известно о более чем 3 пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем им оказывается необходимая помощь.
Очевидцы попали под обстрел в Херсоне
Со временем пользователи сети распространили несколько видео с места событий в Херсоне. На одном из них волонтеры попали под обстрел, когда эвакуировали пожилого мужчину.
Волонтеры попали под обстрел во время эвакуации / Видео из инстаграма andry_boxer
По предварительной информации, пожилой мужчина получил ранение головы. Какое его состояние пока неизвестно.
В Херсоне проходит эвакуация после подрыва Каховской ГЭС
- Российские захватчики ночью 6 июня дерзко взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате несколько населенных пунктов Херсонской области оказались под водой.
- Местные власти объявили эвакуацию из прибрежных к реке Днепр районов Херсонской области. Людей будут вывозить в другие области нашей страны.
- В тот же день оккупанты также устроили по городу, когда там проходила эвакуация. В результате прилета пострадали правоохранители.