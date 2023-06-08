В Херсонские ОГА отметили, что обстрелы подверглись центральным и прибрежным районам города. Предварительно, по данным местных телеграм-каналов, есть погибшие среди цивильных.

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Россияне цинично ударили по Херсону

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что российская армия около 14 часов обстреляла Херсон. Чем именно нанесли удар оккупанты по украинскому городу – пока неизвестно.

Кроме этого, находящиеся на месте происшествия журналисты "Грата" сообщают, что в настоящее время эвакуация в прибрежных и центральных районах города приостановлена. Они также сообщают, что очевидцы слышат крики местных жителей, однако проверить информацию пока не могут.

В медиа отметили, что гражданские пытаются укрыться в укрытии, чтобы не попасть под обстрел. К тому же в "Гратах" отметили, что их журналисты также попали под обстрел.

Впоследствии глава Херсонской городской военной администрации Роман Морочко рассказал, что прилеты были по Корабельному району, а также по некоторым старостатам города. По его предварительной информации, среди людей есть один пострадавший.

Тем не менее он отметил, что вода в Херсоне уже несколько часов остается на стабильном уровне.

Далее в МВД заявили, что по состоянию на 15 часов известно о более чем 3 пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем им оказывается необходимая помощь.

Обратите внимание! Мэр временно оккупированных Алешек Евгений Рыщук также рассказал, что россияне также обстреляли одну из школы города. Предварительно там собирались люди, спасавшиеся из своих затопленных домов.

Очевидцы попали под обстрел в Херсоне

Со временем пользователи сети распространили несколько видео с места событий в Херсоне. На одном из них волонтеры попали под обстрел, когда эвакуировали пожилого мужчину.

Волонтеры попали под обстрел во время эвакуации / Видео из инстаграма andry_boxer

По предварительной информации, пожилой мужчина получил ранение головы. Какое его состояние пока неизвестно.

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