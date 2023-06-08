Украинские пограничники показали, как выглядит сейчас взорвана Каховская ГЭС. На кадрах с вертолета видно, что гидроэлектростанция, дорожное полотно которой соединяло два берега Херсонщины, под водой.
Смотрите также Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС
Самая плохая ситуация на оккупированной Херсонщине
Также вода затопила поля и населенные пункты, расположенные не только возле Каховской ГЭС, а вниз по устью Днепра.
Как выглядит сейчас Каховская ГЭС и затопленные села: смотрите видео
- Российские военные взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. После этого вода начала затапливать города и села вблизи реки Днепр. Сложная ситуация в Херсоне, Новой Каховке и других населённых пунктах.
- Еще хуже ситуация на оккупированной левобережной части Херсонской области. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что по состоянию на утро 8 июня затоплено 600 квадратных километров, в том числе 32% правобережья и 68% - левобережья. Уровень подтопления – 5,61 метра.
- Украинские власти проводят эвакуацию людей из населенных пунктов, наиболее пострадавших. В то же время Киев призвал международные организации спасти людей на оккупированных территориях. Однако ООН и Красный Крест бездействуют.
- Из-за подрыва ГЭС поднимается вода в реке Ингулец. В результате под угрозой затопления оказались населенные пункты Калиновской общины. Также вода начала подходить к Николаеву.
- Кроме экоцида, подрыв россиянами Каховской ГЭС создает угрозы ядерной безопасности Запорожской АЭС. Сейчас ситуация контролируемая, однако жителей Энергодара призвали покинуть город.
- 8 июня в Херсон прибыл президент Владимир Зеленский. Глава государства провел координационное совещание по поводу последствий российского теракта. К сожалению, в результате подрыва Каховской ГЭС есть жертвы как среди людей, так и среди животных.