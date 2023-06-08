Под угрозой затопления оказались населённые пункты Калиновской общины. Речь идет о таких населенных пунктах: Калиновское, Заповит, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха и Краснолюбецк.

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Под угрозой затопления Калиновская община

В Херсонской ОГА сообщили, что в Калиновской общине вода вплотную приближается к домам людей.

Показываем на карте населенные пункты, которым грозит затопление

В село Заповит невозможен проезд

Из-за подтопления моста невозможен проезд в село Заповит. В то же время в Херсонской ОГА заявили, что фиксируют спад уровня воды в населенных пунктах Херсонщины.

"В Токаревке, Понятовке, Новотягинке и Ивановке уровень воды снизился в среднем на 20 сантиметров и сейчас составляет 6,15 метра. В Токаревке подтоплены два нежилых дома, в Понятовке – 5 домов", – говорится в сообщении.

Также в Никольском уровень воды снизился на 50 сантиметров и сейчас составляет 6,15 метра. Там подтоплены 15 домов.

"В целом по правобережной части области уровень воды сохраняется на отметке 5,61 метров", – констатируют в Херсонской ОГА.

Ситуация, по информации местных властей, остается сложной, но контролируемой.

Какая ситуация на Юге после подрыва Каховской ГЭС

После того, как Россия 6 июня взорвала Каховскую ГЭС, вода начала затапливать населенные пункты в Херсонской области, расположенные у реки Днепр. В плену воды оказались Херсон, Алешки, Новая Каховка, Голая Пристань и другие населенные пункты.

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Также теракт задел другие регионы Украины. В частности уровень воды поднимается в Николаеве, а Кинбурнская коса временно стала островом.

Украинские власти проводят эвакуацию с подконтрольных территорий. Киев не имеет доступа к левобережью, которое оккупировано Россией. Украина призвала ООН и Красный Крест спасти людей, однако международные организации, как и россияне, захватившие территорию, бездействуют.

По состоянию на 8 июня Украина эвакуировала около 2 тысяч человек на правобережной части Херсонщины. К сожалению, уже затоплено около 600 квадратных километров Херсонщины.