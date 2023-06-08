Чтобы продемонстрировать масштабы катастрофы в Херсонской области, редакция 24 Канала решила сравнить площадь подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС (600 квадратных километров) с площадью других городов и стран.

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Под водой был бы почти весь Киев

Самым большим по площади городом Украины является Киев – 839 километров квадратных. Если перенести масштабы подтоплений на столицу Украины, то под водой оказался бы почти весь Киев. В условной безопасности было бы около 239 квадратных километров. То есть подтоплено было бы около 3/4 столицы.

В то же время площадь подтоплений на Херсонщине больше любого другого города в Украине. Вот площадь других 5 крупнейших городов Украины:

Кривой Рог – 430 квадратных километров,

Макеевка – 425,7 квадратных километров,

Горловка – 422 квадратных километра,

Днепр – 405 квадратных километров,

Донецк – 358 квадратных километров.

Каховская ГЭС способна затопить 6 стран Европы

Площадь подтоплений Херсонщины уже сейчас больше 5 европейских стран вместе взятых:

Ватикан – 0,44 квадратных километра,

Монако 2,02 квадратных километров,

Сан-Марино – 61 квадратный километр,

Лихтенштейн – 160 квадратных километров,

Мальта – 316 квадратных километров.

Кроме того, подтопленная территория Херсонской области больше площади Андорры (468 квадратных километров).

Что было бы со столицами соседей Украины

Уже сейчас последствия российского теракта на Каховской ГЭС превышают площадь столицы шести государств-соседей Украины:

Кишинев – 572 квадратных километров,

Будапешт – 525,2 квадратных километра,

Варшава – 517,2 квадратных километра,

Братислава – 367,6 квадратных километров,

Минск – 384,8 квадратных километров,

Бухарест – 239 квадратных километров,

Если бы такой потоп произошел в Москве, то 1/5 столицы государства-террориста гарантированно оказалась бы под водой.

Лас-Вегас и Чикаго: какие города США оказались бы под водой

Масштабы катастрофы в Херсонской области больше территории нескольких известных городов США. В частности, Лас-Вегас (352 квадратных километров), Чикаго 600 (квадратных километров), Вашингтон (180 квадратных километров).

Также площадь затоплений на Херсонщине почти равна территории Нью-Йорка (783,8 квадратных километров), или почти половина Лос-Анджелеса (1 299 квадратных километров).

Известные города США, чья площадь меньше площади затоплений на Херсонщине

Майами – 143 квадратных километра,

Бостон – 125 квадратных километров,

Сан-Франциско – 121 квадратный километр,

Атланта – 344 квадратных километра,

Филадельфия – 347 квадратных километров,

Сиэтл – 369 квадратных километров,

Портленд – 376 квадратных километров,

Денвер – 401 квадратный километр.

Комо и Балатон: сравнение известных озер с площадью катастрофы в Украине

Также мы решили привести несколько примеров известных озер с площадью до 600 квадратных километров: