Щоб продемонструвати масштаби катастрофи на Херсонщині, редакція 24 Каналу вирішила порівняти площу підтоплення унаслідок підриву Каховської ГЕС (600 квадратних кілометрів) з площею інших міст та країн.

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Під водою був би майже весь Київ

Найбільшим за площею містом України є Київ – 839 кілометра квадратні. Якщо перенести масштаби підтоплень на столицю України, то під водою опинився б майже весь Київ. В умовній безпеці було б близько 239 кілометрів квадратних. Тобто, підтоплено було б близько 3/4 столиці.

Водночас площа підтоплень на Херсонщині більша за будь-яке інше місто в Україні. Ось площа інших 5 найбільших міст України:

Кривій Ріг – 430 квадратних кілометрів,

Макіївка – 425,7 квадратних кілометрів,

Горлівка – 422 квадратних кілометри,

Дніпро – 405 квадратних кілометрів,

Донецьк – 358 квадратних кілометрів.

Каховська ГЕС спроможна затопити 6 країн Європи

Площа підтоплень Херсонщини вже зараз більша за 5 європейських країн разом взятих:

Ватикан – 0,44 квадратних кілометри,

Монако 2,02 квадратних кілометрів,

Сан-Марино – 61 квадратний кілометр,

Ліхтенштейн – 160 квадратних кілометрів,

Мальта – 316 квадратних кілометрів.

Крім того, підтоплена територія Херсонської області більша за площу Андорри (468 квадратних кілометрів).

Що було б зі столицями сусідів України

Уже зараз наслідки російського теракту на Каховській ГЕС перевищують площу столиць шести держав-сусідів України:

Кишинів – 572 квадратних кілометрів,

Будапешт – 525,2 квадратних кілометри,

Варшава – 517,2 квадратних кілометри,

Братислава – 367,6 квадратних кілометрів,

Мінськ – 384,8 квадратних кілометрів,

Бухарест – 239 квадратних кілометрів,

Якби такий потоп стався у Москві, то 1/5 столиці держави-терористки гарантовано опинилися б під водою.

Лас-Веґас і Чикаго: які міста США опинилися б під водою

Масштаби катастрофи в Херсонській області більші за територію кількох відомих міст США. Зокрема, за Лас-Веґас (352 квадратних кілометрів), Чикаго 600 (квадратних кілометрів), Вашингтон (180 квадратних кілометрів).

Також площа затоплень на Херсонщині майже рівна території Нью-Йорка (783,8 квадратних кілометрів), або ж майже половина Лос-Анджелеса (1 299 квадратних кілометрів).

Відомі міста США, чия площа менша за площу затоплень на Херсонщині

Маямі – 143 квадратних кілометрів,

Бостон – 125 квадратних кілометрів,

Сан-Франциско – 121 квадратний кілометр,

Атланта – 344 квадратних кілометрів,

Філадельфія – 347 квадратних кілометрів,

Сіетл – 369 квадратних кілометрів,

Портленд – 376 квадратних кілометрів,

Денвер – 401 квадратний кілометр.

Комо та Балатон: порівняння відомих озер з площею катастрофи в Україні

Також ми вирішили навести кілька прикладів відомих озер з площею до 600 квадратних кілометрів: