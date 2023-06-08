Щоб продемонструвати масштаби катастрофи на Херсонщині, редакція 24 Каналу вирішила порівняти площу підтоплення унаслідок підриву Каховської ГЕС (600 квадратних кілометрів) з площею інших міст та країн.
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Під водою був би майже весь Київ
Найбільшим за площею містом України є Київ – 839 кілометра квадратні. Якщо перенести масштаби підтоплень на столицю України, то під водою опинився б майже весь Київ. В умовній безпеці було б близько 239 кілометрів квадратних. Тобто, підтоплено було б близько 3/4 столиці.
Водночас площа підтоплень на Херсонщині більша за будь-яке інше місто в Україні. Ось площа інших 5 найбільших міст України:
- Кривій Ріг – 430 квадратних кілометрів,
- Макіївка – 425,7 квадратних кілометрів,
- Горлівка – 422 квадратних кілометри,
- Дніпро – 405 квадратних кілометрів,
- Донецьк – 358 квадратних кілометрів.
Каховська ГЕС спроможна затопити 6 країн Європи
Площа підтоплень Херсонщини вже зараз більша за 5 європейських країн разом взятих:
- Ватикан – 0,44 квадратних кілометри,
- Монако 2,02 квадратних кілометрів,
- Сан-Марино – 61 квадратний кілометр,
- Ліхтенштейн – 160 квадратних кілометрів,
- Мальта – 316 квадратних кілометрів.
Крім того, підтоплена територія Херсонської області більша за площу Андорри (468 квадратних кілометрів).
Що було б зі столицями сусідів України
Уже зараз наслідки російського теракту на Каховській ГЕС перевищують площу столиць шести держав-сусідів України:
- Кишинів – 572 квадратних кілометрів,
- Будапешт – 525,2 квадратних кілометри,
- Варшава – 517,2 квадратних кілометри,
- Братислава – 367,6 квадратних кілометрів,
- Мінськ – 384,8 квадратних кілометрів,
- Бухарест – 239 квадратних кілометрів,
Лас-Веґас і Чикаго: які міста США опинилися б під водою
Масштаби катастрофи в Херсонській області більші за територію кількох відомих міст США. Зокрема, за Лас-Веґас (352 квадратних кілометрів), Чикаго 600 (квадратних кілометрів), Вашингтон (180 квадратних кілометрів).
Також площа затоплень на Херсонщині майже рівна території Нью-Йорка (783,8 квадратних кілометрів), або ж майже половина Лос-Анджелеса (1 299 квадратних кілометрів).
Відомі міста США, чия площа менша за площу затоплень на Херсонщині
- Маямі – 143 квадратних кілометрів,
- Бостон – 125 квадратних кілометрів,
- Сан-Франциско – 121 квадратний кілометр,
- Атланта – 344 квадратних кілометрів,
- Філадельфія – 347 квадратних кілометрів,
- Сіетл – 369 квадратних кілометрів,
- Портленд – 376 квадратних кілометрів,
- Денвер – 401 квадратний кілометр.
Комо та Балатон: порівняння відомих озер з площею катастрофи в Україні
Також ми вирішили навести кілька прикладів відомих озер з площею до 600 квадратних кілометрів:
- озеро Гарда (Італія) – площа близько 370 квадратних кілометрів,
- озеро Балатон (Угорщина) – площа близько 592 квадратних кілометрів,
- озеро Голландія (Канада) – площа близько 488 квадратних кілометрів,
- озеро Комо (Італія) – площа близько 146 квадратних кілометрів,
- озеро Маггіоре (Італія та Швейцарія) – площа близько 212 квадратних кілометрів,
- озеро Ківу (Нігерія) – площа близько 605 квадратних кілометрів.