Під загрозою затоплення опинилися населені пункти Калинівської громади. Мовиться про такі населені пункти: Калинівське, Заповіт, Бобровий Кут, Мала Сейдеминуха та Краснолюбецьк.
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Під загрозою затоплення Калинівська громада
У Херсонській ОВА повідомили, що в Калинівській громаді вода притул наближається до домівок людей.
Показуємо на карті населені пункти, яким загрожує затоплення
До села Заповіт неможливий проїзд
Через підтоплення мосту неможливий проїзд до села Заповіт. Водночас у Херсонській ОВА заявили, що фіксують спад рівня води в населених пунктах Херсонщини.
"У Токарівці, Понятівці, Новотягинці та Іванівці рівень води знизився в середньому на 20 сантиметрів та зараз становить 6,15 метра. У Токарівці підтоплено два нежитлові будинки, у Понятівці – 5 будинків", – мовиться у повідомленні.
Також у Микільському рівень води знизився на 50 сантиметрів та зараз становить 6,15 метра. Там підтоплено 15 будинків.
"У цілому по правобережній частині області рівень води зберігається на відмітці 5,61 метра", – констатують в Херсонській ОВА.
Ситуація, за інформацією місцевої влади, залишається складною, але контрольованою.
Яка ситуація на Півдні після підриву Каховської ГЕС
- Після того, як Росія 6 червня підірвала Каховську ГЕС, вода почала затоплювати населені пункти в Херсонській області, які розташовані біля річки Дніпро. У полоні води опинився Херсон, Олешки, Нова Каховка, Гола Пристань та інші населені пункти.
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- Також теракт зачепив інші регіони України. Зокрема, рівень води підніймається у Миколаєві, а Кінбурнська коса тимчасово стала островом.
- Українська влада проводить евакуацію з підконтрольних територій. Натомість Київ не має доступ до лівобережжя, яке окуповане Росією. Україна закликала ООН та Червоний Хрест врятувати людей, однак міжнародні організації, як і росіяни, які захопили територію, бездіяльні.
- Станом на ранок 8 червня Україна евакуювала близько 2 тисяч людей на правобережній частині Херсонщини. На жаль, вже затоплено близько 600 квадратних кілометрів Херсонщини.