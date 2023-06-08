Українські прикордонники показали, який вигляд зараз має підірвана Каховська ГЕС. На кадрах з вертольота видно, що гідроелектростанція, дорожнє полотно якої сполучало два береги Херсонщини, під водою.

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Найгірша ситуація на окупованій Херсонщині

Також вода затопила поля та населені пункти, що розташовані не тільки біля Каховської ГЕС, а вниз по гирлу Дніпра.

Який вигляд зараз має Каховська ГЕС та затоплені села: дивіться відео

Під водою вже 600 кілометрів квадратних