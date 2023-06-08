Українські прикордонники показали, який вигляд зараз має підірвана Каховська ГЕС. На кадрах з вертольота видно, що гідроелектростанція, дорожнє полотно якої сполучало два береги Херсонщини, під водою.
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Найгірша ситуація на окупованій Херсонщині
Також вода затопила поля та населені пункти, що розташовані не тільки біля Каховської ГЕС, а вниз по гирлу Дніпра.
Який вигляд зараз має Каховська ГЕС та затоплені села: дивіться відео
Під водою вже 600 кілометрів квадратних
- Російські військові підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Після цього вода почала затоплювати міста та села поблизу річки Дніпро. Складна ситуація у Херсоні, Новій Каховці та інших населених пунктах.
- Ще гірша ситуація на окупованій лівобережній частині Херсонської області. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що станом на ранок 8 червня затоплено 600 кілометрів квадратних, зокрема 32% правобережжя та 68% – лівобережжя. Рівень підтоплення – 5,61 метра.
- Українська влада проводить евакуацію людей з населених пунктів, які найбільше постраждали. Водночас Київ закликав міжнародні організації врятувати людей на окупованих територій. Проте ООН та Червоний Хрест бездіяльні.
- Через підрив ГЕС підніймається вода у річці Інгулець. Унаслідок цього під загрозою затоплення опинилися населені пункти Калинівської громади. Також вода почала підступати до Миколаєва.
- Окрім екоциду, підрив росіянами Каховської ГЕС створює загрози для ядерної безпеки Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована, однак жителів Енергодара закликали покинути місто.
- 8 червня у Херсон прибув президент Володимир Зеленський. Глава держави провів координаційну нараду щодо наслідків російського теракту. На жаль, унаслідок підриву Каховської ГЕС є жертви як серед людей, так з-поміж тварин.