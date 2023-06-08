У Херсонські ОДА наголосили, що обстрілу зазнали центральні та прибережні райони міста. Попередньо, за даними місцевих телеграм-каналів, є загиблі серед цивільних.

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Росіяни цинічно вдарили по Херсону

Очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін заявив що російська армія близько 14 години обстріляла Херсон. Чим саме завдали удару окупанти по українському місту – наразі невідомо.

Крім цього, журналісти "Ґрат", які перебувають на місці події, повідомляють про те, що наразі евакуація у прибережних та центральних районах міста призупинена. Вони також повідомляють, що очевидці також чують крики місцевих жителів, однак перевірити інформацію поки не можуть.

У медіа зазначили, що цивільні намагаються сховатися в укриття, щоб не потрапити під обстріл. До того ж у "Ґратах" зазначили, що, за попередньою інформацією, їхні журналісти також потрапили під обстріл.

Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко розповів, що прильоти були по Корабельному району, а також деяких старостатах міста. За його попередньою інформацією, серед людей є один постраждалий.

Попри це, він зауважив, що вода в Херсоні вже декілька годин лишається на стабільному рівні.

Далі у МВС заявили, що станом на 15 годину відомо про щонайменше 3 потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім їм надається необхідна допомога.

Зверніть увагу! Мер тимчасово окупованих Олешок Євген Рищук також розповів, що росіяни також обстріляли одну зі школу міста. Попередньо, там збиралися люди, що рятувалися зі своїх затоплених домівок.

У Херсоні проходить евакуація після підриву Каховської ГЕС