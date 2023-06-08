У Херсонські ОДА наголосили, що обстрілу зазнали центральні та прибережні райони міста. Попередньо, за даними місцевих телеграм-каналів, є загиблі серед цивільних.
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Росіяни цинічно вдарили по Херсону
Очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін заявив що російська армія близько 14 години обстріляла Херсон. Чим саме завдали удару окупанти по українському місту – наразі невідомо.
Крім цього, журналісти "Ґрат", які перебувають на місці події, повідомляють про те, що наразі евакуація у прибережних та центральних районах міста призупинена. Вони також повідомляють, що очевидці також чують крики місцевих жителів, однак перевірити інформацію поки не можуть.
У медіа зазначили, що цивільні намагаються сховатися в укриття, щоб не потрапити під обстріл. До того ж у "Ґратах" зазначили, що, за попередньою інформацією, їхні журналісти також потрапили під обстріл.
Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко розповів, що прильоти були по Корабельному району, а також деяких старостатах міста. За його попередньою інформацією, серед людей є один постраждалий.
Попри це, він зауважив, що вода в Херсоні вже декілька годин лишається на стабільному рівні.
Далі у МВС заявили, що станом на 15 годину відомо про щонайменше 3 потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім їм надається необхідна допомога.