В Министерстве внутренних дел сообщили, что враги ранили херсонских полицейских. Это произошло посреди дня 6 июня.
Уровень воды поднимается, продолжается эвакуация: что известно о подрыве россиянами Каховской ГЭС
Что известно об ударе по городу Херсон
Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения во время осуществления эвакуационных мероприятий в городе,
– заявили в МВД.
По их данным, Россия атаковала Херсон с артиллерии. Это произошло тогда, когда в городе идет эвакуация мирных жителей из-за подтопления.
Стоит отметить, что в ночь на 6 июня в Украине сбили все 35 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которыми атаковала Россия. По данным Воздушных сил ВСУ:
- атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;
- большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении Киева – в зону ответственности воздушного командования "Центр".
Россия взорвала Каховскую ГЭС
В ночь на 6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что Россия взорвала Каховскую гидроэлектростанцию.
Впоследствии МВД Украины объявило об эвакуации из Херсона и сел Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое.
По состоянию на 10:53 6 июня Госпогранслужба показала видео, на котором видно, что Каховская гидроэлектростанция уже полностью ушла под воду.
Каховскую ГЭС полностью затопило: смотрите видео
Перед этим в Укргидроэнерго сообщили, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.