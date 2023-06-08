По состоянию на утро 8 июня, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, зафиксировано падение уровня воды на 20 – 30 сантиметров. По его словам, вода из Каховского водохранилища прекратила прибывать в город, который сейчас находится в оккупации.

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Сам город затоплен на 90%. Кое-где уровень воды достигает 5 метров. К примеру, местный яхт-клуб, стоящий на берегу реки, затоплен выше второго этажа.

Кроме этого, мэр выразил оговорку относительно возможной вспышки инфекционных заболеваний, поскольку подтоплено кладбище и различные сливные ямы.

Люди молят о помощи

Издание ASTRA сообщает, что ночью и утром 8 июня жители Олешек продолжают просить о помощи.

На Рабочей 19 женщина сидит третий день на чердаке, ей очень плохо. Полевая, 61 – три человека. Спасите, пожалуйста,

– пишут в чате волонтеров из Олешек.

Отмечают, что крыши, на которых люди сидят, рушатся. Вода прибывает, люди в смертельной ловушке.

В общей сложности, по данным волонтеров, в Олешках на карте "спасения" на утро 8 июня указано более 1000 адресов, откуда люди просят эвакуации. Из них спасены люди чуть более 100 указанных адресов.

"Медленно, но уверенно тонем, никто не спасает", – пишет женщина из населенного пункта Верхние Солонцы.

Ранее мэр Олешек Евгений Рыщук заявил, что известно как минимум о трех погибших в городе от наводнения.



Олешки в воде / Фото ASTRA

О помощи умоляют и жители других оккупированных сел, в том числе жители Кардашинки.

Помогите! Семья с ребенком и две бабушки сидят на горе в селе Кардашинка. Село полностью затоплено. Нам нужно хоть что-нибудь, вода прибывает, они умирают. Люди просят хотя бы питьевой воды!,

– пишут в чатах люди.

Отмечают, что "просто сейчас не менее 50 человек заблокированы в затопленном селе Кардашинка Херсонской области".



Оккупированные поселки на территории Херсонщины больше всего пострадали от наводнения / Фото ASTRA

"Там моя семья из пяти человек. Две пожилые бабушки, одна из них болеет раком, мой дядя с женой и их сын 13-ти лет. Но на той горе уже много людей, около 50. Говорят, есть погибшие" ", - рассказала ASTRA родственница семьи, оказавшаяся в водяной ловушке.

Женщина говорит, что просит помощи во всех местных чатах, звонит и пишет во все инстанции и органы уже третьи сутки – нет никакого результата.

Люди умоляют о помощи / Скриншоты ASTRA