Станом на ранок 8 червня, за словами міського голови Олешок Євгена Рищука, зафіксовано падіння рівня води на 20 – 30 сантиметрів. За його словами, вода з Каховського водосховища припинила прибувати у місто, яке наразі в окупації.

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Саме місто затоплено на 90%. Подекуди рівень води сягає 5 метрів. Наприклад, місцевий яхт-клуб, що стоїть на березі річки, затоплено вище другого поверху.

Крім цього, мер висловив застереження щодо можливого спалаху інфекційних захворювань, оскільки підтоплено кладовище та різні зливні ями.

Люди молять про допомогу

Видання ASTRA повідомляє, що вночі та вранці 8 червня жителі Олешок продовжують просити про допомогу.

На Робочій, 19 жінка сидить третій день на горищі, їй дуже погано. Польова, 61 – троє людей. Врятуйте, будь ласка,

– пишуть у чаті волонтерів із Олешок.

Зазначають, що дахи, на яких люди сидять, руйнуються. Вода прибуває, люди в смертельній пастці.

Загалом, за даними волонтерів, в Олешках на карті "порятунку" на ранок 8 червня зазначено понад 1000 адрес, звідки люди просять евакуації. З них врятовано людей трохи більше ніж зі 100 вказаних адрес.

"Повільно, але впевнено тонемо, ніхто не рятує", – пише жінка з населеного пункту Верхні Солонці.

Раніше мер Олешок Євген Рищук заявив, що відомо як мінімум про трьох загиблих у місті від повені.



Олешки у воді / Фото ASTRA

Про допомогу благають і жителі інших окупованих сіл, зокрема мешканці Кардашинки.

Допоможіть! Сім'я з дитиною та дві бабусі сидять на горі у селі Кардашинка. Село повністю затоплено. Нам треба хоч щось, вода прибуває, вони вмирають. Люди просять хоча б питної води!,

– пишуть у чатах люди.

Зазначають, що "просто зараз не менше 50 людей заблоковано в затопленому селі Кардашинка Херсонської області".



Окуповані селища на території Херсонщини найбільше постраждали від повені / Фото ASTRA

"Там моя сім'я із п'яти людей. Дві літні бабусі, одна з них хворіє на рак, мій дядько з дружиною та їхній син 13-ти років. Але на тій горі вже багато людей, близько 50. Кажуть, є загиблі", – розповіла ASTRA родичка сім'ї, яка опинилась у водяній пастці.

Жінка каже, що просить допомоги у всіх місцевих чатах, дзвонить та пише у всі інстанції та органи уже третю добу – немає жодного результату.

Люди благають про допомогу / Скриншоти ASTRA