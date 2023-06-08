Однак у 20-х числах червня вода почне спадати. Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Важливо Перед підривом Каховської ГЕС росіяни глушили зв'язок на окупованих територіях, – Гуменюк

Коли почне спадати вода на Херсонщині

За словами Краснолуцького, ще декілька днів вода прибуватиме. Потім вона буде стояти, а ближче до 20-х чисел червня вода почне спадати. Тоді можна буде побачити, що відбулося на підтоплених територіях.

Ми вже зараз складаємо прогнози, моделюємо ситуації. Що стосується ґрунтів: від того, що розлилася вода, були розмиті тверді побутові відходи, були потрапляння нафтопродуктів у воду, продуктів життєдіяльності людини. Все це буде осідати на низ і буде забруднення ґрунтів,

– розповів експерт.

Наскільки будуть забруднені ґрунти можна буде дізнатись, коли візьмуть на пробу сам ґрунт.

"Треба 30 – 40 років, щоб відновився ґрунтовий покрив. Тому це дійсно проблема", – додав Краснолуцький.

Руйнування Каховської ГЕС: що відомо