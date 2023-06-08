До того ж терористи навіть не повідомили про наслідки катастрофи своїм же підрозділам. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Перед підривом ГЕС росіяни глушили зв’язок

За словами Гуменюк, ворог намагався максимально приховати ситуацію, яку планував розвинути, зокрема саму катастрофу. Загарбники глушити зв'язок перед самим підривом і навіть не повідомили про це свої підрозділи.

Багато хто з окупаційних військ або залишились під водою, або потерпають та чекають на даху і благають про допомогу,

– зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що зараз подекуди зв'язок пробивається. Це говорить про не технічні пошкодження, а саме глушіння з боку окупантів.

"Можливо, за якийсь період часу зв'язок ще становиться і буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки", – додала Гуменюк.

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