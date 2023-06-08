До того ж терористи навіть не повідомили про наслідки катастрофи своїм же підрозділам. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Перед підривом ГЕС росіяни глушили зв’язок
За словами Гуменюк, ворог намагався максимально приховати ситуацію, яку планував розвинути, зокрема саму катастрофу. Загарбники глушити зв'язок перед самим підривом і навіть не повідомили про це свої підрозділи.
Багато хто з окупаційних військ або залишились під водою, або потерпають та чекають на даху і благають про допомогу,
– зазначила Гуменюк.
Вона наголосила, що зараз подекуди зв'язок пробивається. Це говорить про не технічні пошкодження, а саме глушіння з боку окупантів.
"Можливо, за якийсь період часу зв'язок ще становиться і буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки", – додала Гуменюк.
Що відбувається на Херсонщині через підрив ГЕС: останні новини
- На Херсонщині загарбники відійшли на різну відстань, залежно від розливу води. Вони також відтягнули свої позиції на 5 – 15 кілометрів.
- За словами Володимира Зеленського, дуже важко вивозити людей з окупованої частини Херсонської області. Так, російські терористи стріляють по українських рятувальниках. Через це гинуть люди та тварини, а з дахів затоплених будинків люди бачать, як повз пливуть затонулі.
- Як розповіли у Генштабі ЗСУ, загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
- До речі, через підрив Каховської ГЕС рівень води на Запорізькій атомній електростанції вже знизився на три метри. Наразі він сягає лише 14 метрів.
- Міський голова окупованих Олешок на Херсонщині повідомив про жертв підриву Каховської ГЕС. Так, внаслідок потопу у місті загинули 3 особи.