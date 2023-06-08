У МАГАТЕ спрогнозували, наскільки швидко ЗАЕС може залишитися без води для охолодження реакторів через знищення окупантами Каховської ГЕС. Про це пише 24 Канал.
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Як швидко ЗАЕС може залишитися без води
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарах Запорізької АЕС знижується на 5 – 7 сантиметрів за годину. Станом на вечір 7 червня він вже опустився приблизно на 2,8 метра, – досяг 14,03.
Якщо рівень опуститься нижче 12,7 метра, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми на майданчик,
– наголосив Гроссі.
Також він додав, що оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим, неможливо передбачити, коли ж саме це станеться. Однак, якщо така швидкість падіння води, як є зараз, продовжуватиметься, то рівень 12,7 метра може бути досягнутий уже протягом наступних двох днів.
Водночас у МАГАТЕ зазначили, що біля станції ще є ставки-охолоджувачі, які постійно поповнюються водою. Коли вони заповнені, цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження шести реакторів, а ще відпрацьованого палива упродовж кількох місяців.
У коментарі Sky News Гроссі зазначив, що "існує ризик", що АЕС може залишитися без "необхідної" води для охолодження реакторів.
У гіршому випадку без охолодження ви ризикуєте розплавити ядерну зброю з трагічними екологічними наслідками,
– підкреслив гендиректор МАГАТЕ.
Також він розповів, що планує відвідати атомну електростанцію наступного тижня.
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Яка ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини
- Ввечері 7 червня очільник Запорізької ОВА заявив, що ситуація на ЗАЕС контрольована, а радіаційний фон стабільний. Наразі резервуари заповнені до нормального технічного рівня. Окрім того, фахівцями розроблений перелік заходів і відповідні інструкції, як діяти персоналу, аби гарантувати безпеку станції.
- заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк заявив, що ситуація може вийти з-під контролю у будь-який момент. Він порадив жителям покидати місто.
- Експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла 24 Каналу, що після підриву Каховської ГЕС води вистачить, але лише на кілька місяців.
- Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що стосується охолодження, на ЗАЕС є подвійна система захисту.