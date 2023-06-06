Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що про ситуацію з безпекою на Запорізькій атомній електростанції доповідав виконувач обов'язків президента "Енергоатому" Петро Котін.

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"Немає ніякого підвищення норм, які існують. Те, що стосується ЗАЕС – на жаль, нині вона в руках терористів. Те, що стосується охолодження – там є подвійна система захисту", – наголосив Данілов.

За його словами, нині проблем щодо охолодження агрегатів Запорізької атомної електростанції, які могли б існувати, не бачать.