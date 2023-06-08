Якщо наші сили спробують витягувати людей на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, то їх будуть розстрілювати. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Якщо наші сили спробують витягувати людей на лівобережжі – їх розстрілюватимуть

За словами Зеленського, дуже важко вивозити людей з окупованої частини Херсонської області. Так, російські терористи стріляють по українських рятувальниках. Через це гинуть люди та тварини, а з дахів затоплених будинків люди бачать, як повз пливуть затонулі.

Якщо наші сили спробують витягнути людей, то по них здалеку будуть стріляти окупанти. Як тільки наші помічники почнуть їх рятувати – їх розстріляють,

– наголосив український лідер.

Президент додав, що всі наслідки трагедії ми зможемо побачити лише через кілька днів, коли вода трохи витече.

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