Если наши силы попытаются вытаскивать людей на временно оккупированном левобережье Херсонщины, то их будут расстреливать. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Если наши силы попытаются вытаскивать людей на левобережье – их будут расстреливать

По словам Зеленского, очень тяжело вывозить людей из оккупированной части Херсонской области. Так, российские террористы стреляют по украинским спасателям. Из-за этого гибнут люди и животные, а с крыш затопленных домов люди видят, как мимо плывут затонувшие.

Если наши силы попытаются вытащить людей, то по ним издалека будут стрелять оккупанты. Как только наши помощники начнут их спасать – их расстреляют,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент добавил, что все последствия трагедии мы сможем увидеть только через несколько дней, когда вода немного вытечет.

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