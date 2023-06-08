Если наши силы попытаются вытаскивать людей на временно оккупированном левобережье Херсонщины, то их будут расстреливать. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Важно Тела плывут по течению, – Зеленский в шоке от реакции ООН и Красного Креста на подрыв ГЭС
Если наши силы попытаются вытаскивать людей на левобережье – их будут расстреливать
По словам Зеленского, очень тяжело вывозить людей из оккупированной части Херсонской области. Так, российские террористы стреляют по украинским спасателям. Из-за этого гибнут люди и животные, а с крыш затопленных домов люди видят, как мимо плывут затонувшие.
Если наши силы попытаются вытащить людей, то по ним издалека будут стрелять оккупанты. Как только наши помощники начнут их спасать – их расстреляют,
– подчеркнул украинский лидер.
Президент добавил, что все последствия трагедии мы сможем увидеть только через несколько дней, когда вода немного вытечет.
Ситуация из-за подрыва Каховской ГЭС: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС. Они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.
- В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе вооруженных сил России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.
- Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.
- 6 июня прошла массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита.
- Кстати, под Алешками семья в затопленном доме умоляла о помощи. Украинские защитники сначала дроном передали женщине с детьми воду и еду, а затем – смогли спасти их из затопленного дома.
- В Алешках над уровнем воды осталось всего 20% города. Однако есть населенные пункты, которым повезло еще меньше, и они под воду удалились полностью.
- Оккупанты не только не проводят эвакуации, но и мешают это делать волонтерам. Дороги перекрыты, а аргументом не спускать лодки на воду служит автомат.