Первые сообщения о запрете выезжать из подтопленных населенных пунктов появились еще в первый день экоцида. А уже 7 июня руководительница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала в эфире телемарафона об ужасной ловушке, в которой оказались пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал.

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Олешки затоплены почти полностью, некоторым поселкам повезло еще меньше

Татьяна Гасаненко сообщила, что по состоянию на 14:00 в Олешках над уровнем воды осталось всего 20% города. Однако есть населенные пункты, которым повезло еще меньше, и они пошли полностью под воду.

Чтобы спастись от смерти в воде, люди вышли на чердаки и крыши своих домов. Среди них и пожилые люди, а также тяжелобольные, которые не могут двигаться, и которых спасают близкие.

На крышах и чердаках люди без еды и питьевой воды были вынуждены ночевать. А также надеяться, что потоки воды не разрушат их шаткие островки безопасности, ведь некоторые дома не выдерживают и уходят под воду.

Кроме того, даже дозвониться кому-то, чтобы позвать на помощь почти невозможно – на затопленной территории Олешек не работает российская мобильная связь. Те же, у кого есть украинские сим-карты, столкнулись с другой бедой – мобильные телефоны постепенно разряжаются, а подпитать их никак.

И эти проблемы оказавшихся в ловушке людей – не последние, ведь вода продолжает прибывать, а оккупанты заниматься эвакуацией не собираются.

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Целые семьи сидят на крышах домов, молят о помощи и спасении, но на их просьбы оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей. Украинские военные с высоты, благодаря дронам, видят сложную ситуацию и, к сожалению, ничем не могут помочь,

– отметил омбудсман Дмитрий Лубинец.

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И это часть беды, если бы русские террористы только забывали о местном населении, спасаясь сами. Однако они не только не проводят эвакуации, но и мешают это делать волонтерам.

Дороги перекрыты, а аргументом не спускать лодки на воду служит автомат.

По состоянию на данный момент эвакуации нет. Военные РФ запрещают выезжать своим транспортом. Дорога в соседнюю общину, в Копани, где готовы принять людей, закрыта. А за попытку спустить на воду лодку военные РФ просто расстреливают на месте. Спастись очень мало шансов,

– рассказала Татьяна Гасаненко.

Как отметил омбудсман Дмитрий Лубинец, появляются сообщения о том, что:

людей не пропускают на блокпостах и возвращают назад без российского паспорта;

обстреливают Херсон во время эвакуации;

не допускают волонтеров, желающих помочь людям, на временно оккупированную территорию;

сами не эвакуируют людей.

Затопленное левобережье Херсонщины / Фото из соцсетей

И это при том, что еще накануне оккупанты пытались создать картинку, якобы Украина виновата в катастрофе, а они, такие "герои", будут эвакуировать местное население. Делали это, как отметила Татьяна Гасаненко, у здания ГСЧС, куда добраться уже было невозможно.

Так что, вероятно, риторическим будет вопрос, зачем нелюдям массовая гибель невинных людей.

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