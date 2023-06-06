Последствия подрыва дамбы – катастрофические. По словам президента Владимира Зеленского, вода может затопить около 80 населенных пунктов.

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Гражданские помогают в эвакуации, несмотря на обстрелы

Украинский активист Сергей Стерненко обнародовал потрясающее видео из затопленного населенного пункта Херсонской области.

Наши люди,

– говорится в подписи к ролику.

На видео можно увидеть, как двое мужчин кричат, не остались ли случайно в затопленных домах люди. Также слышны звуки обстрела, однако смелые украинцы продолжают движение, рискуя жизнями.

Смотрите видео, как мужчины пытаются спасти людей, несмотря на обстрелы

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Российский обстрел ранил 2 человека

Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне каждый день обстреливают микрорайон Херсона Остров.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС добавилась еще одна опасность – водная стихия. Остров стремительно уходит под воду. Затопления сколь колоссальны, что местами оттуда уже невозможно уехать автотранспортом. Поэтому людям помогают эвакуироваться,

– заметил председатель ОВА.

Он добавил, что даже в такое тяжелое время россияне решили напомнить, кем они являются на самом деле – террористами.

"Во время эвакуации оккупанты ударили по микрорайону из артиллерии – ранены двое правоохранителей, которые помогали людям покинуть опасную территорию. При этом сегодня отсюда эвакуировали около 1300 херсонцев. Эти люди теперь в безопасности и это главное", – подчеркнул Прокудин.

Он поблагодарил спасателей, полицейских, волонтеров, а также каждого и каждую, кто присоединился к спасению херсонцев

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