Наслідки підриву дамби – катастрофічні. За словами президента Володимира Зеленського, вода може затопити до 80 населених пунктів.

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Цивільні допомагають в евакуації, попри обстріли

Український активіст Сергій Стерненко оприлюднив надзвичайне відео із затопленого населеного пункту Херсонської області.

Наші люди,

– мовиться у підписі до ролика.

На відео можна побачити, як двоє чоловіків гукають, чи, бува, у затоплених будинках не залишилися люди. Також чути звуки обстрілу, однак сміливі українці продовжують рух, ризикуючи життями.

Дивіться відео, як чоловіки намагаються врятувати людей, попри обстріли

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Російський обстріл поранив 2 людей

Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни щодня обстрілюють мікрорайон Херсона Острів.

Через підрив дамби Каховської ГЕС додалася ще одна небезпека – водна стихія. Протягом дня Острів стрімко йде під воду. Затоплення наскільки колосальні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом. Тому людям допомагають евакуюватися,

– зауважив голова ОВА.

Він додав, що навіть в такий тяжкий час росіяни вирішили нагадати, ким вони є насправді, – терористами.

"Під час евакуації окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії – поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію. Попри це, сьогодні звідси евакуювали близько 1300 херсонців. Ці люди тепер в безпеці й це головне", – наголосив Прокудін.

Він подякував рятувальникам, поліцейським, волонтерам, а також кожному та кожній, хто долучився до порятунку херсонців

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Підрив Каховської ГЕС: коротко