Влада просить місцеве населення запастися водою. Про це розповіли в ефірі національного марафону, повідомляє 24 Канал.

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На Дніпропетровщині знижується рівень води

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав населення зробити запаси питної та технічної води. Наразі профільні структури Дніпропетровській області контролюють ситуацію та роблять все, аби забезпечити населення водою.

Людей прошу – без паніки. Не влаштовуйте ажіотаж. З питною водою будуть всі! Друзі, паніка потрібна ворогу, але не нам. Наразі, всі водоканали функціонують в штатному режимі, люди створюють запас води,

– наголосив Євтушенко.

За його словами, відповіді фахівці вже працюють. Ситуація з падінням рівня води була й минулого року, її пройшли без припинення водопостачання.

"Питання забезпечення мешканців Нікопольського району на контролі в Офісі Президента та ОВА. Маємо необхідні сили та засоби для забезпечення мешканців району питною водою. Працюємо", – зазначив Євтушенко.

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Відбулося засідання ТЕБ та НС.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС. На порядку денному було Каховське водосховище.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виокремив напрямки ліквідації наслідків екоциду, скоєного окупантами. Це евакуація з регіонів, які затоплює. Контроль ситуації на Запорізькій АЕС та екологічних показників. А ще – забезпечення питною водою чотирьох областей, включаючи нашу,

– зазначив Лисак.

Він додав, що рівень води у водосховищі знижується. Станом на 12:25, він впав майже на 1,5 метра.



"До надзвичайної ситуації ми готувалися. Нікопольщина та Криворіжжя забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води та системами доочистки. Кривий Ріг має резерв водопостачання шляхом максимального наповнення Південного та Карачунівського водосховищ", – наголосив голова ОВА.

За його словами, також розроблена і проєктно-кошторисна документація із забезпечення міст Кривий Ріг, Марганець, Покров та Нікополь сталим водопостачанням. Всі розрахунки – у Мінінфраструктури.

Провели засідання ТЕБ та НС / Фото Сергія Лисака

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