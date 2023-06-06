Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, російські окупаційні війська вчинили воєнний злочин – екологічну катастрофу, яка матиме непередбачувані наслідки.

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У Новій Каховці немає зв’язку

Хлань розповів, що Нова Каховка підтоплена, а місцеві мешканці самотужки покидають місто. Вони могли не чути нічний вибух на ГЕС. До того ж росіяни глушать зв’язок.

Зараз не можливо зв’язатись з людьми, які перебувають у Новій Каховці. У місті немає зв’язку,

– заявив депутат Херсонської облради.

Підтоплення може тривати місяці

Він додав, що внаслідок підриву дамби найбільше постраждає лівобережна частина Херсонщини. Водночас підтоплення торкнеться понад 80 населених пунктів на правому березі. Під евакуацію підпадають майже 40 000 осіб.

"Потрібно розуміти об’єм води, який скидається з Каховського водосховища. Потрібно чекати підрахунків гідрологів, але найближчі дні й навіть місяці буде тривати підтоплення", – наголосив Хлань.

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