Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, российские оккупационные войска совершили военное преступление – экологическую катастрофу, которая будет иметь непредсказуемые последствия.
Смотрите также Россияне взорвали Каховскую ГЭС: чем это может угрожать ЗАЭС и наступлению ВСУ
В Новой Каховке нет связи
Хлань рассказал, что Новая Каховка подтоплена, а местные жители самостоятельно покидают город. Они могли не слышать ночной взрыв на ГЭС. К тому же россияне глушат связь.
Сейчас невозможно связаться с людьми, которые находятся в Новой Каховке. В городе нет связи,
– заявил депутат Херсонского облсовета.
Подтопление может занять месяцы
Он добавил, что в результате подрыва дамбы больше всего пострадает левобережная часть Херсонской области. В то же время, подтопление коснется более 80 населенных пунктов на правом берегу. Под эвакуацию подпадают около 40 000 человек.
"Нужно понимать объем воды, который сбрасывается из Каховского водохранилища. Нужно ждать подсчетов гидрологов, но в ближайшие дни и даже месяцы будет продолжаться подтопление", – подчеркнул Хлань.
Все, что известно о подрыве Каховской ГЭС
- Оперативное командование "Юг" утром 6 июня сообщило, что российская армия взорвала дамбу Каховской ГЭС, которая обеспечивает ручную регулировку стока Днепра.
- Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО и подчеркнул, что российские террористы лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.
- Укргидроэнерго сообщило, что взрыв произошел в машинном зале внутри ГЭС. В результате взрыва ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней. Сама электростанция восстановлению не подлежит.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российская армия пытается таким образом остановить деоккупацию украинских земель и отвлечь внимание общественности от событий в Белгородской области.