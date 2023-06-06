Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, российские оккупационные войска совершили военное преступление – экологическую катастрофу, которая будет иметь непредсказуемые последствия.

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В Новой Каховке нет связи

Хлань рассказал, что Новая Каховка подтоплена, а местные жители самостоятельно покидают город. Они могли не слышать ночной взрыв на ГЭС. К тому же россияне глушат связь.

Сейчас невозможно связаться с людьми, которые находятся в Новой Каховке. В городе нет связи,

– заявил депутат Херсонского облсовета.

Подтопление может занять месяцы

Он добавил, что в результате подрыва дамбы больше всего пострадает левобережная часть Херсонской области. В то же время, подтопление коснется более 80 населенных пунктов на правом берегу. Под эвакуацию подпадают около 40 000 человек.

"Нужно понимать объем воды, который сбрасывается из Каховского водохранилища. Нужно ждать подсчетов гидрологов, но в ближайшие дни и даже месяцы будет продолжаться подтопление", – подчеркнул Хлань.

Все, что известно о подрыве Каховской ГЭС