Так, у террористов есть как погибшие, так и пропавшие без вести. Среди них также есть травмированые.
Важно Это точно не помогает наступлению, – Зеленский о влиянии подрыва Каховской ГЭС на действия ВСУ
У оккупантов – огромные потери из-за подрыва ГЭС
Как рассказали в Генштабе ВСУ, захватчики не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС. Они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.
В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе вооруженных сил России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.
Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.
Отметим, что 6 июня прошла массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита.
Последствия подрыва Каховской ГЭС: последние новости
- В Укргидроэнерго считают, что для того, чтобы построить новую станцию, нужно минимум 5 лет. При этом – в режиме работы 24 на 7. Кроме этого, для ее создания необходим минимум 1 миллиард евро.
- Оккупированную Кинбурнскую косу водой отрезало от материка. Это произошло после мощного затопления, вызванного российским подрывом дамбы на Каховской ГЭС.
- Украина уже обратилась к ООН, Красному Кресту и другим международным организациям. В то же время реакций с их стороны нет.
- Городской голова оккупированных Алешек в Херсонской области 7 июня сообщил о жертвах подрыва Каховской ГЭС. По словам Евгения Рыщука, в результате потопа в городе погибли 3 человека.
- После подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами Николаевской области вырос уровень воды. Подтопление грозит 13 населенным пунктам.
- Виталий Ким рассказал, что реально под угрозой – Снегиревская территориальная громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец, потому что к водам Ингульца добавились воды Днепра, в результате отмечается повышение уровня воды даже больше, чем в самом Днепре.