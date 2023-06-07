Из-за подрыва Каховской ГЭС десятки населенных пунктов Херсонщины оказались под водой. На правобережье области проводят эвакуацию, а вот люди на левом берегу Днепра – брошены на произвол судьбы, сообщает 24 Канал.

Важно Люди сидят на крышах, уровень воды растет, идет эвакуация: главное о подрыве Каховской ГЭС

Украинские защитники спасли семью

Утром сеть растрогали кадры из беспилотника, на которых семья в затопленном доме умоляла о спасении жестами. Их дом расположен под городом Алешки, который затопило в результате катастрофы на Каховской ГЭС.

Семья провела в затопленном доме ночь, а к утру – заметили дрон и стали умолять о помощи. Они провели на крыше почти весь день, но все же дождались спасения.

Украинские защитники предоставили 24 Каналу видео с моментом спасения семьи из затопленного дома. На кадрах видно, что на спасение семьи прибыла лодка. К счастью, женщину с сыном и дочерью смогли эвакуировать.

Спасение семьи под Алешками: смотрите видео

Спасибо нашим защитникам за проведение сверхсложной и героической операции по спасению людей!

Семья умоляла о спасении

Воины 406-й бригады утром 7 июня фиксировали последствия затопления Херсонщины, в частности – вблизи города Алешки. Во время полета оператор БПЛА заметил на крыше одного из затопленных домов людей – женщину и ее детей. Мальчик начал жестами умолять о помощи, ведь россияне бросили их на произвол судьбы на оккупированных территориях. В сети также сообщили координаты дома с надеждой, что кто-то сможет помочь семье.

Семья жестами также показывала, что со вчера находится в доме без еды и воды. Смелые воины не смогли бросить семью в беде. К сожалению, дрон Mavic 3, которым руководили бойцы 406-й бригады, не может переносить большой вес – максимум 700 граммов. Хотя операция была сложной, однако защитники смогли "доставить" воду семье.

После этого бойцы не оставили попыток помочь женщине с ребенком. Через некоторое время дроном смогли передать семье и еду. Женщина корректировала движениями дрон, а впоследствии – получила такой желанный сверток с едой.