К тому же террористы даже не сообщили о последствиях крушения своим же подразделениям. Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Перед подрывом ГЭС россияне глушили связь
По словам Гуменюк, враг пытался максимально скрыть ситуацию, которую планировал развить, в том числе саму катастрофу. Захватчики глушили связь перед самым подрывом и даже не сообщили об этом свои подразделения.
Многие из оккупационных войск либо остались под водой, либо страдают и ждут на крыше и просят о помощи,
– отметила Гуменюк.
Она подчеркнула, что сейчас кое-где связь пробивается. Это говорит о не технических повреждениях, а именно глушении со стороны оккупантов.
"Возможно, за какой-то период времени связь еще становится и будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки", – добавила Гуменюк.
Что происходит на Херсонщине из-за подрыва ГЭС: последние новости
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