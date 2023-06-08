Однако в 20-х числах июня вода начнет спадать. Об этом сообщил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Важно Перед подрывом Каховской ГЭС россияне глушили связь на оккупированных территориях, – Гуменюк
Когда начнет спадать вода на Херсонщине
По словам Краснолуцкого, еще несколько дней вода будет прибывать. Затем она будет стоять, а ближе к 20-м числам июня вода начнет спадать. Тогда можно будет увидеть, что произошло на подтопленных территориях.
Мы уже сейчас составляем прогнозы, моделируем ситуации. Что касается почв: от разлившейся воды были размыты твердые бытовые отходы, были попадания нефтепродуктов в воду, продуктов жизнедеятельности человека. Все это будет оседать на низ и будет загрязнение почв,
– рассказал эксперт.
Насколько будут загрязнены почвы, можно будет узнать, когда возьмут на пробу сам грунт.
"Надо 30 – 40 лет, чтобы восстановился грунтовой покров. Поэтому это действительно проблема", – добавил Краснолуцкий.
Разрушение Каховской ГЭС: что известно
- В Белом доме заявили, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС Херсонской области несет Россия. Ведь к моменту уничтожения дамба была в руках России.
- Кстати, Израиль не сомневается, что Россия взорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Кремлевская пропаганда не сможет убедить мир в обратном.
- Наталья Гуменюк рассказала, что враг пытался максимально скрыть ситуацию, которую планировал развить, в том числе саму катастрофу. Захватчики глушили связь перед самым подрывом и даже не сообщили об этом свои подразделения.
- По словам Владимира Зеленского, очень тяжело вывозить людей из оккупированной части Херсонской области. Так, террористы стреляют по украинским спасателям. Из-за этого гибнут люди и животные.
- Зеленский подчеркнул, что если наши силы попытаются вытащить людей, то по ним издалека будут стрелять оккупанты. Как только наши помощники начнут их спасать – их расстреляют.
- Отметим, что захватчики не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС. Они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.