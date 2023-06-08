Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в эфире местного радио, отметив, что его страна поддерживает целостность Украины.

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По его словам, по оценке Израиля, именно Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС.

Эли Коэн также отметил, что его страна может выделить помощь Киеву.

"Мы рассматриваем возможность оказания гуманитарной помощи. Мы поддерживаем целостность Украины", – сказал Коэн.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что еще прошлой осенью Украина предупреждала мир о минировании Россией объектов Каховской ГЭС.

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