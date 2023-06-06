На "маневры" Bild обратил внимание блоггер Назар Приходько. Собственно, издание изменило обложку о подрыве Каховской ГЭС, убрав упоминание о россиянах.

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Журналисты забрали упоминание о российском терроре

Приходько опубликовал первичную и отредактированную обложку издания. На первом варианте обложки была надпись "Россияне взорвали огромную дамбу в Украине".

Первичная обложка издания / Фото с телеграма "Взгляд Приходько"

А отредактированная обложка содержала следующее: "Огромная дамба взорвалась в Украине".

Измененный текст издания / Фото с телеграма "Взгляд Приходько"

САМА взорвалась? В День журналиста хочу передать "приветствие" немецким "коллегам". Вы не журналисты – вы журнашл*хи,

– высказался блоггер.

Реакция мира на подрыв ГЭС: коротко