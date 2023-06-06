На "маневры" Bild обратил внимание блоггер Назар Приходько. Собственно, издание изменило обложку о подрыве Каховской ГЭС, убрав упоминание о россиянах.
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Журналисты забрали упоминание о российском терроре
Приходько опубликовал первичную и отредактированную обложку издания. На первом варианте обложки была надпись "Россияне взорвали огромную дамбу в Украине".
Первичная обложка издания / Фото с телеграма "Взгляд Приходько"
А отредактированная обложка содержала следующее: "Огромная дамба взорвалась в Украине".
Измененный текст издания / Фото с телеграма "Взгляд Приходько"
САМА взорвалась? В День журналиста хочу передать "приветствие" немецким "коллегам". Вы не журналисты – вы журнашл*хи,
– высказался блоггер.
Реакция мира на подрыв ГЭС: коротко
- Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что был глубоко шокирован разрушением дамбы Каховской ГЭС и пообещал привлечь Россию к ответственности.
- В то же время в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) уверяют, что эксперты "внимательно следят за ситуацией", а на Запорожской атомной электростанции нет "прямого риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.
- Стоит добавить, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв Каховской дамбы "новым измерением" войны в Украине Он заявил, что разрушение ГЭС "соответствует тому, как Путин ведет эту войну". Он также добавил, что Берлин "наблюдает с заботой и беспокойством" за происходящим
- Больше о мировых реакциях на очередной российский террор читайте в материале 24 канала.